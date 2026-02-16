お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（49）が16日にX（旧ツイッター）を更新。帯状疱疹を発症したことを明かした。帯状疱疹とは、痛みや発疹などをともなう皮膚の病気のこと。真栄田は「ちょっと前に、帯状疱疹になりまして」と報告。「大激痛で、みなさんには同じ痛みを味わって欲しくなく、その時の僕の写真を投稿しようと思っているのですが、皆さんにフォロー外され、仕事に影響でそうなくらい不気味なので悩み中」とつづっ