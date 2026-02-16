多くの住民が訪れた飲料水の給水所＝１０日、箱根町立湯本小学校水道管の凍結に伴う神奈川県箱根町湯本地区の漏水を巡り、町は１６日、「配水池で給水に必要な水量を確保する見通しが立った」として、町役場などで実施していた応急給水を終了した。完全復旧には至っていないが、「使用水量が著しく増加しない限り、今後は断水を行わない」としている。