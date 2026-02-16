OSK日本歌劇団の翼和希さんが『トップスター翼和希 REVUE SHOW！〜Dynamism〜』の巡業公演のラストを13日から16日まで東京・有楽町のI’M A SHOWで行いました。2025年11月15日から始まった巡業公演は、3か月にわたり全国10か所で行われ、翼さんを中心に個性豊かな出演者たちが顔をそろえた華やかなステージが披露されました。公演では、翼さんと抜群のコンビで魅せる娘役のトップスター千咲えみさんを筆頭に、情熱的なダンスと澄ん