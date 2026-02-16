乃木坂46の41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」（4月8日発売）のアンダーメンバーのフォーメーションが16日、YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で行われた生配信「週刊乃木坂ニュース」で発表された。5期生の岡本姫奈（22）が初めてアンダーセンターを務めることが明らかになった。初参加の6期生を含むアンダーメンバーによるアンダーライブの開催も決まった。配信中、「週刊乃木坂ニュース」で進行を務める