ＴＢＳの山形純菜アナウンサー（３１）が、手作り弁当の中身を披露した。山形アナは１６日、インスタグラムのストーリーズを更新し、わかめご飯・大葉・ミニトマト・麻婆豆腐・菜の花の塩昆布和え・さつまいもと蓮根のバター焼きをつめた手作りのお弁当のショットをアップ。「今週もスタート！昨日までの暖かさはどこへ？」とつづり、「ちなみに大葉も食べてますよ笑」と明かした。