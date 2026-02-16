【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会報道官は16日、米国が19日に開くパレスチナ自治区ガザの暫定統治機関「平和評議会」の初会合に、閣僚級の欧州委員を派遣すると明らかにした。ガザの停戦維持や復興に向けた協議に絞って会合に出席する。