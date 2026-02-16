この記事をまとめると ■XRによる没入型観光バスが誕生している ■関西万博では連動企画として大阪市内を周遊し関西弁を体験型で案内 ■観光だけでなく教育や研修分野への活用も期待される 最新技術を使った新たな観光手法が誕生 近年、映像技術が目まぐるしく進化したことにより、没入感が高いエンターテイメントを楽しめるようになってきた。とくに注目されているのが、拡張現実（AR）、複合現実（MR）、仮想現実（VR）である