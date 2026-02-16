自民党の鈴木幹事長と日本維新の会の中司幹事長は１６日、東京都内で会談し、１８日召集の特別国会で２０２６年度予算案の早期成立を目指す方針を確認した。会談には両党の政調会長、国会対策委員長が同席し、今後の日程や予算審議の迅速化などについて協議した。高市首相は衆院選での自民の大勝を受け、予算案の年度内成立に向けた審議日程短縮を模索しており、自民の梶山弘志国対委員長は会談後、「可能な限り早く成立できる