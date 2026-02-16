シンガーソングライターの松山千春（70）が15日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演。1月10日に77歳で死去したラジオパーソナリティーなどで人気を集めたタレントの宮地佑紀生さんを追悼した。松山は「本当に面白いヤツで、俺は大好きなヤツでした。体調を崩したとは聞いておりましたけど、非常に残念です」と語った。さらに、東海ラジオでの番組で宮地さんと出会った当初から「こいつはなんて面白い