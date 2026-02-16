ドジャースが公式インスタグラムを更新した迫力満点の映像だ。ドジャースが15日（日本時間16日）に公式インスタグラムを更新。投稿された動画では佐々木朗希投手が躍動感あふれる全力投球を披露している。この様子にファンは「史上最高」などと称賛している。SNSには「Bailalo Roki.」と綴られていた。「バイラロ・ロウキ」とは昨季使用していた登場曲「バイラロ・ロッキー」と佐々木の名前を引っ掛けた“造語”で、ファンには