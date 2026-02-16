韓国スキー界に貢献してきたロッテグループミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプで金メダルに輝いた韓国の17歳、チェ・ガオンが16日、仁川空港に帰国。長年支援を受けてきたロッテの重光昭夫（韓国名シン・トンビン）会長に感謝の言葉を述べた。韓国の複数媒体が伝えている。韓国メディア「ニュース1」は、チェ・ガオンが空港に用意された会見場で「自身の“足長おじさん”であるロッテグループの辛東彬会長