KDDIおよび沖縄セルラー電話が「副回線サービス」の一部を8月31日に終了！KDDIおよび沖縄セルラー電話は10日、携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」において提供している障害時などのつながりにくい時に他者の携帯電話回線に切り替えて使える「副回線サービス」の一部を2026年8月31日（月）＜予定＞をもって提供を終了すると発表しています。また提供終了に先立って2026年2月25日（水）をもって新規受付を終了するとのこと。