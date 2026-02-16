◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）ベテラン・中野達哉記者が「超ブル診断」ステップレース編で前哨戦３鞍を分析した。【武蔵野Ｓ＝レース評価・Ａ】過去５年で前年のこのレースを使っていた馬から馬券圏内対象が出なかったのは、出走１頭（エンペラーワケア５着）だった昨年だけ。Ｇ１のチャンピオンズＣ組と同等以上の評価が必要で、特に、ルクソールカフェが勝った昨年はか