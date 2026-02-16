松尾スズキが主宰を務める劇団「大人計画」の運営会社「有限会社大人計画」が来月１日に社名変更すると１６日、同社の公式サイトで発表した。「社名変更のお知らせ」と題し、「２０２６年３月１日。有限会社大人計画は、社名変更いたします。新しい社名は有限会社さておきです」と報告。「名前のイメージのみが独り歩きしていると感じることが増え、個々の存在や個性が見えにくくなっているように感じていました」と経緯を