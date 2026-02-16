１６日放送のＮＨＫ報道番組「ニュースウオッチ９」（月〜金曜・午後９時）では、記者キャスターの広内仁氏が中道改革連合の新しい代表に決まった党出身の小川淳也氏（５４）を単独インタビューした。衆院選惨敗からの立て直しへの思いや１８日に召集される特別国会での狙いを語った小川氏に対し、取材後、広内氏は「小川新代表を取材すると熱い思いは伝わってきます。ただ党の再建は険しい茨の道と言わざるを得ません」とコメ