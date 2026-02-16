日本ハム、阪神などで活躍した下柳剛氏（57）が自身の公式YouTube「柳に風」を更新。元阪急外野手で、盗塁の世界記録保持者である福本豊氏（78）とのスペシャルトークを公開した。テーマは今季の阪神「キーマンは誰か？」下柳氏が投手のキーマンに挙げたのは7年目左腕・及川雅貴投手（24）だ。昨季はリーグ最多66試合に登板し、防御率0・87をマーク。NPB新記録となる18試合連続ホールドも記録した。下柳氏は「抑えじゃ