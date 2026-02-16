世界中が注目したイタリア・ダービーで起きた“事件”に対し、審判委員長が異例の声明を発表した。誤審を認めて謝罪する一方で、選手側の「欺く行為」に対しても苦言を呈している。【映像】誤審…問題の「シミュレーション」（リプレイあり）日本時間2月15日のセリエA第25節、インテルとユヴェントスによる伝統の一戦「イタリア・ダービー」は、激しい打ち合いの末にインテルが3−2で勝利した。この試合結果を左右したとして物