神奈川大学野球リーグで3連覇中の神奈川大は15日、横浜市内のグラウンドで練習を公開した。今春に入学する専大松戸（千葉）の森岡大和捕手（3年）は2月1日に入寮。「ガツガツした大学野球の雰囲気、姿勢を感じています。自分は体も技術も全然足りていないので、まずは基礎からつくっていきたいです」と謙虚に意気込んだ。遠投100メートルを誇る強肩捕手だ。千葉屈指の強豪として知られる専大松戸では1年秋からベンチ入りを果