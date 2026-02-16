寺岡呼人、1968年2月7日生まれ。2026年2月7日は朝からの雪模様にもかかわらず、その58回目の誕生日を祝うためにビルボードライブ東京の座席は埋まった。外の寒さとは対照的な、温かい空気とゆったり流れる大人の時間。素敵なバースデーパーティーになりそうな予感がした。 （関連：【写真いっぱい】盟友・成田昭次も駆けつけた！、寺岡呼人、58歳の誕生日） 4人編成のバンドを従え、1曲目「張