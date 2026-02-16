テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが、雪と一体化したショットを投稿し、話題を呼んでいる。森山アナは１６日に自身のインスタグラムに、雪景色をバックに、黒ニット帽をかぶり白いアウターを合わせたコーデを披露した。この投稿にファンからは「白い妖精？」「ニット帽も似合ってめっちゃかわいい」「雪と一体化しててなんかいいです」「笑顔も最高です」「なんてたってアイドル！」などの声が寄せられている。