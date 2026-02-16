ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するフィギュアスケート女子のアデリア・ペトロシャン（AIN）が16日、競技会場に隣接する練習用のリンクに姿を見せた。これまでは公式練習などに一切、姿を見せていなかったペトロシャン。この日、まずは男子の公式練習中に姿を見せ、リンクを確認した。現地時間の午後2時からはリンクに入って練習した。今大会に中立選手として出場するロシアのアデリア・ペトロシャンは、4回転ジャンプな