１４日、転渠口鎮のクリエーティブ農業園区で、スマート軌道運搬車に乗ってトマトを収穫する生産者。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌2月16日】中国甘粛省敦煌市はこのほど、市内の転渠口鎮にあるクリエーティブ農業園区と郭家堡鎮の温室に「スマート軌道運搬車」を初めて導入し、人件費削減と生産効率を効果的に実現した。１４日、転渠口鎮のクリエーティブ農業園区で、スマート軌道運搬車に乗ってトマトを収穫する生