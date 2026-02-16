ミラノ・コルティナ冬季五輪でフィギュアスケート男子のイリア・マリニン（米国）が16日、競技会場に隣接する練習用のリンクで公式練習に参加した。曲かけで4回転フリップやトリプルアクセル、4回転ルッツ―3回転トーループの連続ジャンプを着氷し、バックフリップも披露した。その後の練習では、代名詞のクワッドアクセル（4回転半ジャンプ）を着氷。クワッドアクセル―3回転トーループの連続ジャンプを何度も確認した。団