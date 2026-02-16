神奈川大学野球リーグで3連覇中の神奈川大は15日、横浜市内のグラウンドで練習を公開した。今春に入学する健大高崎（群馬）の加藤大成前主将（3年）は2月7日に入寮。三拍子そろった遊撃手は「最後まで引き締まった練習が続き、大学野球における一人ひとりの意識の高さを痛感しています」と初心を語った。健大高崎では2年春に三塁手のレギュラーとして甲子園優勝に貢献した。3年時は遊撃手、主将としてチームをけん引したが、