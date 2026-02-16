アイドルプロジェクト『KAWAII LAB.』の発足4周年記念ライブが行われ、『FRUITS ZIPPER』や『CANDY TUNE』などの所属アイドルたちが自身の人気曲やスペシャルユニットによる新曲を披露しました。2月11日から15日の5日間にわたってKアリーナ横浜で開催された『KAWAII LAB.』プロジェクト発足4周年記念イベント『KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE』。11日のライブでは、『FRUITS ZIPPER』の『はちゃめちゃわちゃライフ！』