賞レースシーズンに突入する2月は超強力作がズラリ。浜辺美波、目黒蓮の共演作、木村拓哉主演ドラマの映画化、そして米アカデミー賞作品賞候補作も！ この記事を参考に、皆さんぜひ劇場で全制覇してください！1：『ほどなく、お別れです』（2026年2月6日公開）「小学館文庫小説賞」の大賞を受賞した同名小説を浜辺美波、目黒蓮出演で映画化。筆者が映画開始10分ほどでボロ泣きした感動作です。亡くなった人の声を聞くことができる