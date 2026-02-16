冷凍室は食材を長持ちさせる便利な味方ですが、何でもかんでも凍らせていいわけではありません。食材にはそれぞれ得意な保存方法があります。無理に冷凍すると、せっかくの食材が水っぽくなったり、食感がザラザラになったりして、おいしさが損なわれてしまいます。今回は、冷凍保存に不向きな食材とその理由、そして活用の裏ワザをご紹介します。きゅうり、レタス、大根などの水分の多い生野菜これらの野菜は水分を非常に多く含ん