企業向けの教育研修事業と採用支援事業を展開するジェイックは、2025年12月2日、同社が運営する「ジェイック 就職カレッジ」に登録する20代の登録者を対象に実施した「就職先における『働きがい』の重要性」の調査結果を発表した。就職先選びで「働きがい」重視は86.9％調査では、就職先選びの際に、その仕事に働きがいがあるかどうかの重要度を聞いたところ、「とても重要」が45.8％、「やや重要」が41.1％となり、合わせて86.9％