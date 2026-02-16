湖底が露出するなどしていた城山ダム＝１３日、相模原市緑区昨秋から長引く少雨で相模川水系の三つのダムの総貯水率が１６日現在、３７％まで低下し、平年の半分以下となっている。県企業庁によると、各ダムが導水路を利用し、相互に水量を調整する総合運用を開始した２００１年以降で過去最低という。貯水率１２％と最も水位が低下している城山ダム（津久井湖）では湖底が露出している。同庁は「節水をお願いするような危機的な