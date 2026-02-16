俳優の鈴木亮平が１６日にインスタグラムを更新し、ＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時）で共演したお笑いコンビ「ダイアン」津田篤宏の写真を投稿し反響を呼んでいる。鈴木は「＃安藤」とだけ記し、土に埋まる状態の津田の写真をアップ。津田は「リブート」では第１話で幹部の安藤役として登場し、１５日放送の第４話で山中に埋まる死体として再登場したことから話題を呼んでいた。この投稿にファンからは「津