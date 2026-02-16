１６日放送のＮＨＫ報道番組「ニュースウオッチ９」（月〜金曜・午後９時）では、「ルフィ」などと名乗る特殊詐欺グループの男らがフィリピンから指示したとされる強盗事件で、グループ幹部で強盗致死罪などに問われた藤田聖也被告（４１）に対し、東京地裁がこの日、求刑通り無期懲役とする判決を言い渡したことを報じた。記者キャスターの広内仁氏は「グループの幹部のうち『ルフィ』などを名乗り中心的な役割を果たしたとさ