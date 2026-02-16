円安一服、ドル円１５３．３５近辺＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯は、円安一服となっている。ドル円は153.64レベルを高値に、足元では153.30台へと小反落している。 USD/JPY153.33EUR/JPY181.82GBP/JPY209.23