本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 2/16（月） EUR/USD 1.1850（14.0億ユーロ） 1.1875（8.69億ユーロ） 1.1900（7.81億ユーロ） 1.1950（12.0億ユーロ） ​ USD/JPY 153.90（5.65億ドル） 154.25（5.60億ドル） 154.40（5.99億ドル） ​ GBP/USD 設定なし ユーロドルは1.1850、1.1875，1.1900と現在の水準付近にポイント集中、ドル円は153.90