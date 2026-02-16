スピードスケート女子500メートルのレースを終え、しゃがみ込む吉田雪乃。13位だった＝15日、イタリア・ミラノ（共同）大好きな地元に支えられて挑んだ初めての五輪。スピードスケート女子500mの吉田雪乃（23）は13位となった。岩手県のトップアスリート育成事業出身。大学や実業団からの誘いがあった中、地元企業に所属して五輪を目指す道を選んだ。レース後、涙を流しながら「恩返しがしたかった。申し訳ないという気持ちでい