リバプールのオランダ代表DFフィルヒル・ファン・ダイクは、エジプト代表FWモハメド・サラーの重要性を改めて強調している。英『スカイスポーツ』が伝えた。昨年11月のプレミアリーグ第13節ウエスト・ハム戦からベンチを温める機会が増えたサラーは、3試合連続でベンチスタートとなったリーズ戦後に「僕がクラブにいてほしくないと考えている人がいるのだと思う」などと現状への不満を爆発させた。スロット監督との関係破綻