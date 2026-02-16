ENHYPENの7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』発売を記念したイベント『ENHYPEN 7th Mini Album「THE SIN : VANISH」'VAMPIRE IS COMING in TOKYO'』が、2月14日にユナイテッド・シネマ アクアシティお台場にて開催された。 （関連：【写真あり】ENHYPEN、JAYとJAKEの“かわいい単語合戦”、そして新たな約束も！『THE SIN : VANISH』発売記念イベント開催） 今回のイベントでは、『THE SIN : VANISH』のコンセプトをもと