大分トリニータのMF清武弘嗣が負傷から復帰し、ピッチへと戻ってきた。昨季、16年ぶりに大分に復帰した清武だったが、9月21日に練習場で負傷。左ヒラメ筋肉離れと診断されたことがクラブから発表されると、自身もインスタグラム(@kiyotake_hiroshi_official)を更新し、復帰への思いを綴っていた。「“何のために帰ってきたのか”もう終わった選手だから”いろいろな言葉をもらいます。これだけ怪我をすると、もう終わりかなと