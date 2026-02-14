[2.15 J1百年構想WEST第2節 G大阪 0-0(PK2-3) 名古屋 パナスタ]“飛び級”でアジアの舞台に挑んだ18歳の若武者が、勝負の新シーズンをスタートさせた。名古屋グランパスの18歳MF森壮一朗は15日、J1百年構想リーグ第2節で初めてベンチ入りすると、後半開始から右ウイングバックで途中出場。持ち味の推進力を活かした攻撃参加を何度も見せ、効果的なクロスも配球した。守備のタスクを担いながらも、攻勢に出ていくための交代だっ