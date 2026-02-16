モデルのダレノガレ明美（35）が16日、自身のインスタグラムを更新。「レイヤーをたくさん入れた」新ヘアスタイルを披露した。ダレノガレは「ずっと入れたかったレイヤーをたくさん入れてもらいました」とつづり、ロングヘアにレイヤーをたっぷり入れた新髪形の写真を投稿。「可愛い可愛い」とお気に入りの様子で、「巻き方教えてもらいましたが忘れたので家で訓練します」と続けた。