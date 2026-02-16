松阪競輪場のF2ナイターは初日を終えた。ガールズの6Rは児玉碧衣（30＝福岡）が快勝。これで年明け負けなしの10戦全勝だ。互いにけん制し合う中、自分のタイミングで鋭くスパート。当銘直美が背後に取り付いたが、最後まで抜かせなかった。「今日は風が強かった。周回中からストレスがあった」と明かした児玉だが、グランプリ出場レーサーの意地を見せた形。そのグランプリ出場選手は今年から専用のユニホームを着る。「