第70回岸田國士戯曲賞の選考会が16日、東京・日本出版クラブで行われ、コントユニット「ダウ90000」の蓮見翔（28）が脚本・演出を担当した舞台「ロマンス」と、大石恵美の「よだれ観覧車」が受賞作に輝いた。主催の白水社が発表した。蓮見は第66回に「旅館じゃないんだからさ」、第68回に「また点滅に戻るだけ」で最終候補に選出されており、今回が“三度目の正直”での受賞となった。選考委員は、市原佐都子、上田誠、岡田