3月9日19時放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）より、出演アーティストと歌唱曲ラインアップが発表された。【写真】中島健人、「メンズノンノ」3月号カバーに登場！インタビューも掲載中島健人は、「アイドルとしての人生」をさまざまな角度から解釈した最新アルバムから、2回目の披露となる「XTC」と、「IDOLIC」の2曲をSPメドレーでおかわりライブ。M！LKは最新曲「爆裂愛してる」をフルサイズで届ける。快進撃の止