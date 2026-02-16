乃木坂46の41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のアンダーメンバーのフォーメーションが、グループのYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で16日に配信された「週刊乃木坂ニュース」にて発表された。【写真】乃木坂46・岡本姫奈、“完全プライベート”に反響「ガチのプライベート」今作のアンダー楽曲でセンターを務めるのは5期生の岡本姫奈。全19名によるフォーメーションは以下の通り。休業中の小津玲奈を除