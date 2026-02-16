Aぇ! groupの末澤誠也が、2月25日発売の「anan」2485号で約1年ぶり、3度目のソロ表紙を飾る。3パターンの“ロックスター”をイメージしたスタイリングで、熱く鋭い感性を持つ末澤が魅せるロックでエモーショナルな世界を届ける。【動画】Aぇ! groupら『おそ松さん』実写映画第2弾、6.12公開へ6つ子の日常を切り取った場面写真初解禁今回の特集は、日本で長く人気を誇る“王道”エンタメの現在地を深掘りする「エンタメの系譜