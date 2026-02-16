かつては子役だったチャ・ジュンファンの神行動ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子シングルでは、ミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が金メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）5位からの大逆転劇を、僅差で4位となった韓国のチャ・ジュンファンが祝福したのも話題となった。15年間指導してきたコーチが、その人間性を絶賛している。4位だったチャ・ジュンファンは、銅メダルの佐藤駿（エームサービス