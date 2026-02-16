第２子を出産した女優の真木よう子（４３）が近影をアップした。１６日までに自身のインスタグラムを更新。「バナ姐が編んだ帽子を」とつづり、オレンジ色のニット帽、ベージュのカーディガンを羽織った姿を披露した。柔らかな表情にファンからは「手編みのニット帽可愛いくて似合ってる」「素敵です」「お疲れ様ですめっちゃ似合ってます」「よう子さん出産後一段と美しくなったなぁ」「優し〜いママの顔なんだなぁ」な