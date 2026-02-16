年齢とともに変化する髪のボリュームや質感の悩み。それを解消するカギは、全体のシルエットを美しく整えること。今回は、後頭部のふんわり感と襟足のタイトなラインを両立させた、大人世代にぴったりの「美フォルムショートボブ」をご紹介します。顔立ちを明るく見せながら、洗練された印象を与えるスタイルを集めました。 軽さとくびれが際立つ、スタイリッシュなショートボブ やわらかなグレー