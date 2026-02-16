俳優の吉沢亮が女形の歌舞伎俳優役を演じた主演映画「国宝」（李相日監督）が昨年６月６日の公開以来、１５日までの公開２５５日間で、観客動員数１４１５万２４０９人、興行収入２００億８５１万９０００円を記録。公式サイトでは邦画実写史上初の快挙を記念した全国舞台あいさつ行脚が発表された。舞台あいさつは新潟、富山、石川、福井、愛知、京都、大阪、広島、福岡、沖縄の全国１０都市で開催。李監督の登壇が予定されて