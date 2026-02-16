2月16日、板野友美がInstagramを更新した。【写真】スラリとした美脚も披露板野は、自身のInstagramアカウントにて、「こんな感じで撮影してる」とコメントしつつ、カフェでカメラを構えた様子を公開。同時に、ポニーテールヘアで、ブラウンニット×ミニ丈のボトムスのコーディネートでポーズを取る姿や、カメラ目線SHOTなどを複数公開した。この投稿に対し、ファンからは、「存在が映えてる」「ポニテともちん可愛すぎ」「綺麗で