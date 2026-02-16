かつてチェルシーやレアル・マドリードなどで活躍した元ベルギー代表FWエデン・アザール氏が、現役引退後の生活について語った。15日、イギリス紙『ガーディアン』がコメントを伝えている。フランスの名門リールでプロキャリアをスタートさせたアザール氏は、2012年夏に加入したチェルシーでワールドクラスへと飛躍を遂げ、7年間で公式戦通算352試合に出場し110ゴール88アシストをマーク。約4年間を過ごしたレアル・マドリード